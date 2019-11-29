Как тебе такое, Boston Dynamics: робота-собаку научили взбираться по вертикальным лестницам (Видео)

Новости технологии:Посмотрите, как новый робот пользуется лестницей без помощи человека.

Издание IEEE Spectrum сообщает, что команда японских ученых научила робота-собаку автономно взбираться по лестнице. В будущем исследователи планируют обучить устройство работать во время чрезвычайных ситуаций.

Команда Токийского Университета и Университета Окаяма представила четырехногого робота на Международной конференции по интеллектуальным роботам и системам IEEE/RSJ.

У устройства четыре ноги, каждая из которых имеет пять степеней свободы. Именно эти конечности робот может использовать для захвата ступенек лестницы. Он также оснащен несколькими датчиками, которые работают с нейронной сетью и направляют устройство вверх по лестнице.

Команде еще только предстоит опубликовать научную статью с описанием устройства своего робота, но видео о машине показалось исследователям достаточным доказательством его эффективности. Японские ученые добавили, что следующая версия собаки будет помогать людям в случае стихийных бедствий, взбираясь на наклонные и вертикальные поверхности.