Скачать
Пятница, 29.11.2019
"Нормандский формат": в Германии допускают, что Зеленский окажется в ситуации "один против трех"
"Нормандский формат": в Германии допускают, что Зеленский окажется в ситуации "один против трех"
Газовые переговоры: Оржель встретился с министром энергетики РФ
Оржель встретился с министром энергетики РФ
Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
Динамо грозит вылет из Лиги Европы (Видео)
Смартфоны с лучшими камерами: DxOMark подводит итоги года
Смартфоны с лучшими камерами: DxOMark подводит итоги года

Смартфоны с лучшими камерами: DxOMark подводит итоги года

Смартфоны с лучшими камерами: DxOMark подводит итоги года
04:22 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:DxOMark назвал лучшие камерофоны 2019 года.

До Нового года еще больше месяца, а в DxOMark уже начали подводить итоги 2019 года. В этом году специалисты протестировали 31 камеру от бюджетных устройств до флагманов и теперь готовы назвать лучшие камерофоны года

Итак, королями рейтинга стали Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi CC9 Pro Premium Edition, у которых по 121 баллу. Они вместе делят первое место и оба показывают высококлассные результаты по фото и видео.

Хотя разница все-таки есть: Huawei Mate 30 Pro лучше снимает фото, а Xiaomi CC9 Pro отлично справляется с зумом и съемкой видео.

Далее с одинаковым баллом идут Apple iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 10+ 5G, на пятом месте Samsung Galaxy S10 5G.

Также в DxOMark определили победителей в категориях:

  • Лучшая камера для съемки видео — Apple iPhone 11 Pro Max
  • Лучший зум — Xiaomi CC9 Pro Premium Edition
  • Лучшая широкоугольная камера — Samsung Galaxy Note 10+ 5G
  • Лучший ночной режим — Huawei Mate 30 Pro

Также в этом году в DxOMark начали тестировать фронтальные камеры, поэтому и для них есть свой отдельный рейтинг.

Nokia 9.1 PureView: дата презентации и технические характеристики

Но здесь лидер другой — Samsung Galaxy Note 10+ 5G, у которого максимальные 99 баллов. Это идеальный выбор для большинства видов селфи-съёмки. Также в первой пятерке Asus ZenFone 6, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S10+ и Huawei Mate 30 Pro.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Камеры, DxOMark.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
02 Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
03 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
04 Прекрасная пара: Влад Яма снялся в фотосессии со своей любимой женой (Фото)
05 Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Преемник Туска назвал свою приоритетную задачу
Преемник Туска назвал свою приоритетную задачу
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро
Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро
Рецепт дня: шоколадный пудинг за 5 минут
Рецепт дня: шоколадный пудинг за 5 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь