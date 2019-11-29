Смартфоны с лучшими камерами: DxOMark подводит итоги года

Новости технологии:DxOMark назвал лучшие камерофоны 2019 года.

До Нового года еще больше месяца, а в DxOMark уже начали подводить итоги 2019 года. В этом году специалисты протестировали 31 камеру от бюджетных устройств до флагманов и теперь готовы назвать лучшие камерофоны года

Итак, королями рейтинга стали Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi CC9 Pro Premium Edition, у которых по 121 баллу. Они вместе делят первое место и оба показывают высококлассные результаты по фото и видео.

Хотя разница все-таки есть: Huawei Mate 30 Pro лучше снимает фото, а Xiaomi CC9 Pro отлично справляется с зумом и съемкой видео.

Далее с одинаковым баллом идут Apple iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 10+ 5G, на пятом месте Samsung Galaxy S10 5G.

Также в DxOMark определили победителей в категориях:

Лучшая камера для съемки видео — Apple iPhone 11 Pro Max

Лучший зум — Xiaomi CC9 Pro Premium Edition

Лучшая широкоугольная камера — Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Лучший ночной режим — Huawei Mate 30 Pro

Также в этом году в DxOMark начали тестировать фронтальные камеры, поэтому и для них есть свой отдельный рейтинг.

Но здесь лидер другой — Samsung Galaxy Note 10+ 5G, у которого максимальные 99 баллов. Это идеальный выбор для большинства видов селфи-съёмки. Также в первой пятерке Asus ZenFone 6, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S10+ и Huawei Mate 30 Pro.