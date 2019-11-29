Не нужно будет часто заряжать: создана новая технология создания аккумуляторов

Новости технологии:Данная разработка открывает путь к созданию более емких и безопасных аккумуляторов.

Исследователи Института передовых материалов из Австралии превратили обычные промышленные полимеры в твердотельные электролиты для литиевых батарей.

Ученые сообщили о прорыве в создании "первого чистого и функционального образца без жидкостной и эффективной транспортировки ионов лития", сообщает New Atlas.

Вместо летучих жидкостей, которые обычно применяют в современных батареях, которые могут стать причиной самовозгорания аккумулятора при деформации, они использовали твердый полимер, который слабо взаимодействует с ионами лития.

Что это даст

Руководитель исследовательской группы Чэнь Фанфан считает, что в случае запуска твердого полимерного электролита в массовое производство, в будущем устройства с батареями можно будет безопасно сдавать в багаж самолета, а пассажиры электромобилей не будут подвергаться риску возникновения пожара.

Кроме безопасности, новый твердотельный полимерный электролит позволит, наконец, выпускать батареи с анодом из лития.

Это будет прорывом в мире аккумуляторов: по мнению авторов доклада "Тенденции в химии", литиевый анод критически важен для повышения емкости литиевых батарей. Сейчас именно его отсутствие сдерживает распространение электрических автомобилей, самолетов и портативной электроники.

Такой анод мог бы вдвое увеличить емкость литиевых батарей, показатели которых сейчас равняются примерно 250 Вт-ч/кг (аккумулятор Tesla Model 3, один из лучших в индустрии). 500 Вт-ч/кг – это возможность существенно увеличить дальность пробега или снизить массу и цену батареи, при этом добавив динамики.

Еще одно преимущество

Ученые использовали только имеющиеся полимеры, а значит, производство таких батарей не потребует серьезного переоснащения фабрик.

Сейчас Чэнь и его коллеги тестируют свое изобретение в батарейках для часов и готовятся начать испытания аккумуляторов для мобильных телефонов. После завершения австралийские исследователи начнут поиск коммерческих партнеров для выхода на рынок.