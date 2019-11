Redmi Note 7 Pro сгорел, а Xiaomi отказывается признавать ошибки смартфона (Фото)

Как все было?

Сон Юйцзе (Song Yujie), проживающий в городе Чжоукоу (Zhoukou) провинции Хэнань, около трех месяцев назад купил Redmi Note 7 Pro своему отцу.

В тот день мужчина смотрел на смартфоне видео. Гаджет лежал на одеяле, а его владелец в какой-то момент уснул. Но вскоре он проснулся от запаха гари и увидел горящий смартфон. Пытаясь потушить его и одеяло, отец Сона получил небольшие ожоги.

Судя по снимкам, в результате Redmi Note 7 Pro сгорел полностью и даже развалился на части.

