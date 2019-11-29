Redmi Note 7 Pro сгорел, а Xiaomi отказывается признавать ошибки смартфона (Фото)

Новости технологии:Недавно мы писали о случае самовозгорания Redmi Note 7S в Индии. Теперь такая же история произошла со смартфоном Redmi Note 7 Pro, но уже в Китае.

Как все было?

Сон Юйцзе (Song Yujie), проживающий в городе Чжоукоу (Zhoukou) провинции Хэнань, около трех месяцев назад купил Redmi Note 7 Pro своему отцу.

В тот день мужчина смотрел на смартфоне видео. Гаджет лежал на одеяле, а его владелец в какой-то момент уснул. Но вскоре он проснулся от запаха гари и увидел горящий смартфон. Пытаясь потушить его и одеяло, отец Сона получил небольшие ожоги.

Судя по снимкам, в результате Redmi Note 7 Pro сгорел полностью и даже развалился на части.

Another Image Of Redmi Note 7 Pro Which Caught Fire In China. pic.twitter.com/eEGA3ZlD7w — (@yabhishekhd) 29 ноября 2019 г.

Пользователь говорит, что в момент возгорания смартфон не был подключен к зарядке, никаких "тяжелых" приложений не запускали.

Что говорят в Xiaomi?

Несмотря на 18-месячную гарантию Redmi Note 7 Pro, в сервисном центре Xiaomi отказались менять смартфон. Сотрудники заявили что возгорание не связано с качеством продукта, а было спровоцировано внешними факторами.

Кстати, в случае с Redmi Note 7S в Индии Xiaomi поступила так же и признала возгорание негарантийным случаем.