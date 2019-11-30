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Realme может отделиться от материнской компании Oppo

Realme может отделиться от материнской компании Oppo
04:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Realme может уйти в самостоятельное плавание.

Суббренд Oppo Realme был создан в мае прошлого года и за это время уже успел возглавить список самых динамично развивающихся марок. А теперь «дочка» решила, что ей пора в самостоятельное плавание.

Прощай, Oppo

Глава тайваньского подразделения Realme Чунг Сян-Вей (Chung Hsiang-Wei) заявляет, что суббренд подумывает над тем, чтобы отделиться от материнской компании Oppo.

«Ожидается, что марка будет развивать собственную экосистему в будущем, вместе с производственными линиями, если бизнес продолжит расти в нынешних темпах», — подчеркнул представитель компании.

Сейчас Realme все еще использует некоторые ресурсы Oppo, но у производителя уже есть собственная команда и отдельные подразделения по исследованиям, разработке и маркетингу.

Кроме того, у Realme и Oppo разная аудитория: Oppo выпускает смартфоны более высокого класса, а устройства Realme относятся к бюджетному сегменту и нацелены на молодежь. Также, по словам Чунга, 60% пользователей Realme составляют мужчины, а вот клиентская база Oppo преимущественно состоит из женщин.

OPPO готовит флагманский смартфон под брендом Realme: что известно

Дополнено. Позже в Realme сделали официальное заявление и подчеркнули, что уже являются независимой компанией, а вышеупомянутая информация — результат недопонимания со стороны местного СМИ.

Realme Mobile Telecommunications Private Limited является независимым брендом и юридическим лицом, которое было официально создано 4 мая 2018 года его основателем Скаем Ли и нынешним генеральным директором Мадхавом Шетом.

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Чип, Oppo, Realme.
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