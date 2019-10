OPPO готовит флагманский смартфон под брендом Realme: что известно

В сети уже некоторое время ходят слухи, что компания OPPO собирается выпустить свой первый флагманский смартфон под брендом Realme. Сейчас эта информация подтвердилась.

Индийский инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал официальный тизер устройства. Как и предполагалось ранее, смартфон назовут Realme X2 Pro и он станет улучшенной версией обычного Realme X2.

Скорее всего, флагман получит приблизительно такой же дизайн.

Realme X2 Pro is the next big thing.#realme #realmex2pro #realmeXT730G pic.twitter.com/TmveTlrzyr

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 1, 2019