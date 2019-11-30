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Электричество не нужно: ученые представили новое вычислительное устройство

Электричество не нужно: ученые представили новое вычислительное устройство
11:31 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новую конструкцию схемы, которая обеспечивает точное управление вычислениями.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) предложили новый метод для вычислительных процессов, при которых устройство не будет использовать электричество и выделять тепло. Вместо него исследователи используют магнитные материала и их свойства.

Ученые также используют квантовые эффекты — например, перенос спинового момента элементарных частиц. Таким образом, их устройство может переключаться из одного состояния в другое без потребления электричества, только на магнитных и спиновых эффектах. Ученые уверены, что это позволит сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду и увеличит мощность устройств в будущем.

Мощность увеличится из-за того, что классические компьютеры используют огромное количество электроэнергии для вычислений и хранения данных и производят много тепла впустую. В поисках более эффективных альтернатив исследователи приступили к разработке «спинотронных» устройств на магнитной основе, которые потребляют относительно мало электроэнергии и практически не производят тепла.

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Для того, чтобы увеличить потенциал устройств, исследователи использовали явление под названием спиновая волна. Это квантовое свойство электронов в магнитных материалах с решетчатой структурой. В таких материалах намагниченность упорядочена, а возникающие нарушения не локализуются, а начинают распространяться в виде волны.

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Ученые, Технологии, Техно, Вычисление.
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