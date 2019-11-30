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Age of Empires 4: новичкам будут помогать особыми миссиями

Age of Empires 4: новичкам будут помогать особыми миссиями
14:17 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Даты релиза у Age of Empires IV пока нет.

На X019 портал PCGamesN побеседовал с Адамом Изгрином (Adam Isgreen) — творческим руководителем франшизы Age of Empires. Сайт спросил разработчика: а что собираются сделать в Age of Empires IV с дружелюбностью к новичкам? Стратегии в реальном времени — не самый массовый жанр, поэтому помощь наверняка пригодится.

Изгрин заверил, что девелоперы очень много времени уделяют толковому обучению. Раскрывать все подробности пока нельзя — нюансы связаны с кампаниями четвёртой части, а про них планируют рассказать как-нибудь в другой раз. Но, по словам Изгрина, туториалы построены в формате, которого ещё не было в Age of Empires.

Кроме того, в Age of Empires IV используют современные аналитические инструменты. Они изучают действия игрока и выдают подсказки в духе "А знаете ли вы, что можно сделать вот так? А вот крутая вещь, которую вы почему-то не применяете".

В Age of Empires IV также появятся особые миссии — "Искусство войны". Это система испытаний, где пользователи оказываются в гипотетических ситуациях — например, противник начал атаковать на ранних этапах матча. "Искусство войны" появилось в переиздании Age of Empires II: Definitive Edition, но придумывали его именно для четвёртой части, чтобы оттачивать навыки, необходимые для RTS.

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Изгрин настоял на том, чтобы "Искусство войны" добавили в Age of Empires II: Definitive Edition, потому что он считает хорошее обучение крайне важным элементом игры. В Age of Empires IV в систему внедрят сценарии, где пользователи смогут изучить особенности конкретных цивилизаций, а не только геймплея в целом.

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Технологии, Игры, Компьютерные игры, Техно, Age of Empires 4.
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