Age of Empires 4: новичкам будут помогать особыми миссиями

Новости технологии:Даты релиза у Age of Empires IV пока нет.

На X019 портал PCGamesN побеседовал с Адамом Изгрином (Adam Isgreen) — творческим руководителем франшизы Age of Empires. Сайт спросил разработчика: а что собираются сделать в Age of Empires IV с дружелюбностью к новичкам? Стратегии в реальном времени — не самый массовый жанр, поэтому помощь наверняка пригодится.

Изгрин заверил, что девелоперы очень много времени уделяют толковому обучению. Раскрывать все подробности пока нельзя — нюансы связаны с кампаниями четвёртой части, а про них планируют рассказать как-нибудь в другой раз. Но, по словам Изгрина, туториалы построены в формате, которого ещё не было в Age of Empires.

Кроме того, в Age of Empires IV используют современные аналитические инструменты. Они изучают действия игрока и выдают подсказки в духе "А знаете ли вы, что можно сделать вот так? А вот крутая вещь, которую вы почему-то не применяете".

В Age of Empires IV также появятся особые миссии — "Искусство войны". Это система испытаний, где пользователи оказываются в гипотетических ситуациях — например, противник начал атаковать на ранних этапах матча. "Искусство войны" появилось в переиздании Age of Empires II: Definitive Edition, но придумывали его именно для четвёртой части, чтобы оттачивать навыки, необходимые для RTS.

Изгрин настоял на том, чтобы "Искусство войны" добавили в Age of Empires II: Definitive Edition, потому что он считает хорошее обучение крайне важным элементом игры. В Age of Empires IV в систему внедрят сценарии, где пользователи смогут изучить особенности конкретных цивилизаций, а не только геймплея в целом.