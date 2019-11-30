Регулировка освещения и голосовое управление: Xiaomi представила умную лампу

Новости технологии:Xiaomi представила умную настольную лампу, которая получила название Mi Smart LED Desk Lamp 1S.

Кроме возможности регулирования интенсивности и температуры освещения, новинка получила функцию голосового управления.

Основные функции и характеристики

Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S в металлическом корпусе, выполненная в минималистическом дизайне, получила возможность поворота плафона на 135 градусов. Такое решение позволяет разместить ее даже в тесном помещении, сообщает Gizchina.

В основу корпуса интегрирована небольшая кнопка-регулятор. Нажатие на нее позволяет включать и выключать лампу, поворот - настраивать яркость, а вращение с одновременным нажатием отвечает за регулирование температуры цвета.

Умной лампой можно управлять со смартфона через мобильное приложение или с помощью голосовых ассистентов Amazon Alexa, Google Assistant или Apple Siri.

В дополнение к ручным настройкам также доступны четыре заводские:

чтение;

работа за компьютером;

детский режим;

режим фокусировки.

Дата выхода и цена

Умная лампа Xiaomi уже доступна для предварительного заказа на краудфандинговой площадке вендора за 28 долларов (ориентировочно 670 гривен по курсу по состоянию на 30 ноября 2019 года). В розничную продажу она поступит в декабре по цене 42 доллара (около 1 000 гривен).