Смартфоны LG начали переходить на Android 10

Многие производители уже давно начали обновлять смартфоны до свежей версии операционной системы Android 10. Но не LG. Компания обещала, что ее гаджеты начнут получать апдейт в конце года, и сдержала слово.
Кто обновился
Первым до Android 10 начал обновляться актуальный флагман LG G8 ThinQ, причем он получает именно стабильную версию прошивки.
Пока обновление доступно только для пользователей в Южной Корее, но через некоторое время его дождутся и в других странах.
Помимо новых функций Android 10, LG G8 ThinQ получает патч безопасности.
Кстати, следующим Android 10 должен получить V50 ThinQ — первый смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.