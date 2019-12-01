В комплекте с iPhone 12 будут идти AirPods

Новости технологии:iPhone 12 получит в комплекте наушники AirPods.

Издание DigiTimes, ссылаясь на собственные отраслевые источники, озвучило новые прогнозы относительно новинок 2020 года — iPhone 12.

Новый комплект

Итак, ресурс заявляет, что в следующем году Apple может начать комплектовать смартфоны беспроводными наушниками AirPods.

Напомним, стоимость AirPods — $159, а сейчас в комплекте с гаджетами идут обычные проводные наушники за $29 с разъемом Lightning.

Пока это всего лишь слухи, причем довольно сомнительные. Ведя вряд ли Apple начнет бесплатно раздавать наушники, которые и так пользуются отличным спросом. А если из-за новой комплектации поднимать стоимость самого смартфона — производитель рискует потерять клиентов. Также не исключено, что AirPods в комплекте получит только старшие модели — iPhone 12 Pro.

Так или иначе, в следующем году Apple рассчитывает продать более 200 миллионов iPhone 12, поэтому не исключено, что для этого в ход пойдут разные хитрости.