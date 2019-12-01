Huawei представила первый в мире роутер с встроенным NFC

Новости технологии:Новинка интересна не только высокой производительностью, но и доступным ценником.

Компания Huawei представила первый в мире роутер с NFC-приемником для быстрого спаривания устройств.

Особенности

Изюминкой Huawei A2 стала возможность быстрого сопряжения устройств с помощью беспроводного стандарта NFC, сообщает.

Таким образом, роутер позволяет отказаться от сложного сканирования кодов доступа при настройке оборудования.

Все, что нужно будет сделать пользователю для подключения – разблокировать смартфон, активировать NFC и приложить гаджет к верхней крышке роутера. После этого произойдет подключение к Wi-Fi сети без указания логина и пароля.

Основные характеристики

Huawei A2 оснащен процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц. Роутер поддерживает двухдиапазонную передачу сигнала 2,4 ГГц и 5 ГГц, причем 5-гигагерцовый вариант доступен в двух исполнениях: низко- и высокочастотном. Предусмотрено шесть независимых усилителей сигнала.

Максимальная скорость беспроводной передачи данных составляет 2134 Мбит/с. Маршрутизатор защищен от взлома и DDOS/DOS-атак и предусматривает возможность создания "черных" списков MAС-адресов для блокирования устройств.

Дата выходу и цена

Стоимость новинки составляет 57 долларов (ориентировочно 1400 гривен по курсу по состоянию на 1 декабря 2019 года). Старт продаж роутера запланирован на 1 декабря.