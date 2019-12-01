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Названы характеристики бюджетного iPhone SE 2: цена и дата начала продаж

Названы характеристики бюджетного iPhone SE 2: цена и дата начала продаж
19:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В последнее время в сети появляется все больше подробностей о смартфоне iPhone SE 2 — преемнике любимца iPhone SE.

Чего ждать?

Как и сообщалось раньше, iPhone SE 2 получит дизайн iPhone 8, то есть с толстыми рамками и, скорее всего, домашней физической кнопкой. Зато внутри будет установлен новый чип A13 Bionic, как и у трио iPhone 11.

Также ожидается 3 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ хранилища. Смартфон будет доступен в темно-сером, белом и красном цветах.

Когда?

Источники уверяют, что Apple начнет делать складские запасы iPhone SE 2 уже в декабре. А это значит, что производство или уже началось, или начнется в ближайшее время.

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Аналитики прогнозируют, что официальный дебют iPhone SE 2 состоится в первом квартале 2020 года — скорее всего, в марте.

Цена

По слухам, стоить новинка будет от $399.

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iPhone, Цена, Смартфон, Технологии, Гаджет, iPhone SE 2, Дата начала продаж.
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