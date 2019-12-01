Xiaomi назвала дату презентации новенького смартфона Mi 10

Когда?
Китайский информатор DigitalChatStation в социальной сети Weibo пишет, что Xiaomi Mi 10 должен выйти раньше Mi Mix 4, так как последняя модель еще находится на ранней стадии разработки.
А вот Мукул Шарма (Mukul Sharma) называет более конкретные сроки: по его информации, Xiaomi Mi 10 дебютирует в феврале.
Чего ждать?
Раньше Xiaomi обещала, что в 2020 году наконец выйдут смартфоны с поддержкой сверхбыстрой зарядки Super Charge Turbo мощностью 100 Вт, которую представили еще в марте. Скорее всего, первым обладателем такой технологии и станет Mi 10.
Также флагман должен получить новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865. Возможно, он даже опередит Samsung Galaxy S11 и станет первым смартфоном с этим чипом.