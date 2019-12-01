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Xiaomi назвала дату презентации новенького смартфона Mi 10

Xiaomi назвала дату презентации новенького смартфона Mi 10
22:46 Вс, 1 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В следующем году компания Xiaomi по традиции представит свой новый флагман серии Mi. И сразу несколько информаторов раскрыли новую информацию о Xiaomi Mi 10.

Когда?

Китайский информатор DigitalChatStation в социальной сети Weibo пишет, что Xiaomi Mi 10 должен выйти раньше Mi Mix 4, так как последняя модель еще находится на ранней стадии разработки.

А вот Мукул Шарма (Mukul Sharma) называет более конкретные сроки: по его информации, Xiaomi Mi 10 дебютирует в феврале.

Чего ждать?

Раньше Xiaomi обещала, что в 2020 году наконец выйдут смартфоны с поддержкой сверхбыстрой зарядки Super Charge Turbo мощностью 100 Вт, которую представили еще в марте. Скорее всего, первым обладателем такой технологии и станет Mi 10.

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Также флагман должен получить новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865. Возможно, он даже опередит Samsung Galaxy S11 и станет первым смартфоном с этим чипом.

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Смартфоны, Технологии, Техно, Дата презентации, Xiaomi Mi Note 10.
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