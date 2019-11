Появились первое фото Redmi K30: новые слухи о стоимости новинки

Что известно?

На фото можно отметить двойную фронтальную камеру на 32 Мп, расположенную в правом углу дисплея. Выглядит довольно симпатично, вырез почти не бросается в глаза. По ранним утечкам известно, что Redmi K30 станет первым смартфоном бренда с 60-мегапиксельной основной камерой Sony IMX686.

Спереди расположится 6,66-дюймовый дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Высокую автономность устройству обеспечит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Также сообщалось о поддержке 27-ваттной зарядки, NFC модуля, ИК-передатчика и разъёма 3,5 мм для наушников.

The Redmi k30 is expected to be priced somewhere around Yuan 2300 (Korean Dollars 10000).#Xiaomi #redmi #redmik30 #redmik30Pro

— (@stufflistings) 30 ноября 2019 г.