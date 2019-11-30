Появились первое фото Redmi K30: новые слухи о стоимости новинки

Новости технологии:В сеть попало промо-изображение смартфона Redmi K30, презентация которого должна состояться 10 декабря. Вместе с тем, появилась новая информацию о цене.

Что известно?

На фото можно отметить двойную фронтальную камеру на 32 Мп, расположенную в правом углу дисплея. Выглядит довольно симпатично, вырез почти не бросается в глаза. По ранним утечкам известно, что Redmi K30 станет первым смартфоном бренда с 60-мегапиксельной основной камерой Sony IMX686.

Спереди расположится 6,66-дюймовый дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Высокую автономность устройству обеспечит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Также сообщалось о поддержке 27-ваттной зарядки, NFC модуля, ИК-передатчика и разъёма 3,5 мм для наушников.

Сколько попросят?

До недавнего времени считалось, что стандартная модель Redmi K30 обойдётся в 285 долларов США. Однако известный инсайдер Xiaomi Мукул Шарма (Mukul Sharma) опроверг эти цифры в своём Twitter, заявив о ценнике в 327 долларов.

Официальная презентация Redmi K30 должна пройти 10 декабря 2019 года.