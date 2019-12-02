Huawei тестирует EMUI 10 на смартфоне Mate X

Новости технологии:Оболочка EMUI 10 тестируется на складном смартфоне Mate X.

Huawei объявила о старте бета-тестирования оболочки EMUI 10 на базе Android на своем первом складном смартфоне Mate X.

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Напомним, после выхода Huawei Mate X работал с Android 9.0 и оболочкой EMUI 9.1 «из коробки». Но теперь пришла и его очередь опробовать EMUI 10.

О начале бета-тестирования объявил президент отдела программного обеспечения Huawei Consumer BG Ван Ченглу.

Правда, вряд ли у Huawei будет много тестирующих. Дело в том, что пока складной смартфон продается только в Китае и поступает ограниченными тиражами. Да и цена его «кусается» — около 2400 долларов.

Оболочка EMUI 10 основана на операционной системе Android 10. В неё разработчики компании добавили новый интерфейс и анимацию, тёмную тему, а также функцию Always-On Display, которая выводит на экран разные виды часов, заряд аккумулятора и уведомления. Ещё новое ПО улучшает производительность и автономное время работы устройств.

Напомним, недавно бета-версию EMUI 10 также получили смартфоны Honor 8X, Honor 10, Honor V10 и Huawei Nova 4.