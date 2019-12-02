Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Гончарук рассказал, что правительство сделало за прошедшую неделю
Гончарук рассказал, что правительство сделало за прошедшую неделю
Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске
Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Рецепт дня: пряный гуакамоле
Рецепт дня: пряный гуакамоле

Huawei тестирует EMUI 10 на смартфоне Mate X

Huawei тестирует EMUI 10 на смартфоне Mate X
05:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Оболочка EMUI 10 тестируется на складном смартфоне Mate X.

Huawei объявила о старте бета-тестирования оболочки EMUI 10 на базе Android на своем первом складном смартфоне Mate X.

Подробности

Напомним, после выхода Huawei Mate X работал с Android 9.0 и оболочкой EMUI 9.1 «из коробки». Но теперь пришла и его очередь опробовать EMUI 10.

О начале бета-тестирования объявил президент отдела программного обеспечения Huawei Consumer BG Ван Ченглу.

Правда, вряд ли у Huawei будет много тестирующих. Дело в том, что пока складной смартфон продается только в Китае и поступает ограниченными тиражами. Да и цена его «кусается» — около 2400 долларов.

Оболочка EMUI 10 основана на операционной системе Android 10. В неё разработчики компании добавили новый интерфейс и анимацию, тёмную тему, а также функцию Always-On Display, которая выводит на экран разные виды часов, заряд аккумулятора и уведомления. Ещё новое ПО улучшает производительность и автономное время работы устройств.

Напомним, недавно бета-версию EMUI 10 также получили смартфоны Honor 8X, Honor 10, Honor V10 и Huawei Nova 4.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Huawei, Mate X, EMUI 10.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 "Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
03 "Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы
04 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
05 Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Северный поток-2&quot;: стали известны детали американских санкций
"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие
На Одесчине авто протаранило маршрутку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь