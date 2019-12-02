На страже Вашего здоровья: Google запретила рекламу сомнительных методов лечения

Новости технологии:Google запретила рекламу клиник, которые предлагают лечение стволовыми клетками.

Google пытается защитить своих пользователей от рекламы "сомнительных методов лечения стволовыми клетками". В компании отметили, что они перестанут давать площадку тем, кто "использует людей, предлагая им непроверенное лечение". Новая политика Google действует с начала декабря.

Эта политика разработана совместно с Центром по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США. Она борется с клиниками, которые применяют недоказанные и потенциально опасные методы лечения стволовыми клетками. По данным агентства, сотни клиник по всей стране начали внедрять терапию с использованием стволовых клеток, которые FDA не одобрила как безопасные и эффективные.

В Google объяснили, что различные виды лечения стволовыми клетками находятся на разных стадиях развития. Трансплантация стволовых клеток костного мозга является хорошо зарекомендовавшим себя методом лечения ряда онкологических заболеваний. Но с тех пор появились новые методы лечения, которые только начинают проходить клинические испытания. Несмотря на это, некоторые клиники в США уже предлагают их клиентам.

Такие клиники "хотят получить деньги клиентов, но не могут объяснить, почему их методы лечения вообще эффективны", — отмечает эксперт по биоэтике Арт Каплан, который является основателем отдела медицинской этики в медицинском факультете Нью-Йоркского университета. Он называет эти клиники "эскизными", имея в виду, что они уделяют больше внимание коммерческой активности, а не реальной помощи своим пациентам.

За последние 15 лет в отрасль стволовых клеток было инвестировано более 20 миллиардов долларов США. Рост числа несанкционированного лечения привел к тому, что FDA начал подавать в суд на отдельные клиники. "Существуют недобросовестные клиники, которые воспользовались исследованиями регенеративной медицины и дают обманчивые, а иногда и коррумпированные заверения пациентам, основываясь на недоказанных, а в некоторых случаях опасных методах", — заявил комиссар FDA Скотт Готтлиб.