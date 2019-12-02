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Понедельник, 02.12.2019
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Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее

Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
17:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Инженеры из США представили новый инструмент, который определяет колебания тока в линиях электропередач и автоматически сообщает об этом коммунальным службам.

Ученые уверены, что эта технология резко снизит количество лесных пожаров и случаев поражения людей током.

Технологию под названием Distribution Fault Anticipation начали внедрять в нескольких штатах США, в том числе Техасе и Калифорнии. Именно там работают компании Pacific Gas & Electric Co. и South California Edison — эти предприятия в течение 2018 года критиковались местными СМИ. Считалось, что их оборудование стало причиной нескольких самых разрушительных и смертоносных пожаров в Калифорнии.

"Если мы сможем найти проблему, когда устройства только начнут выходить из строя, если мы сможем найти устройства, которые находятся в процессе деградации, прежде чем произойдет катастрофическое событие, — это будет большой победой", — отметил Рассел Дон, один из создателей технологии.

По словам Рассела, инструмент обнаруживает колебания электрического тока, вызванные ухудшением состояния оборудования, и уведомляет операторов коммунальных предприятий, чтобы они могли отправить туда своих сотрудников для устранения проблем.

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Он может предвидеть многие проблемы на ранних стадиях — иногда за годы до того, как они приведут к перебоям в работе или будут представлять большую опасность при сильных ветрах. Инженеры отмечают, что это позволит решать проблему заблаговременно, тогда как сейчас коммунальные предприятия в плохую погоду просто отключают электропитание для предотвращения возникновения лесных пожаров.

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Пожар, Пожары, Ученые, Лесные пожары, Технологии, Техно, Инструмент.
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