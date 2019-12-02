Xperia Compact возвращается: Sony хочет вернуть на рынок компактные смартфоны

Однако вскоре ситуация может измениться, ведь в сети появилась информация о возрождении линейки Sony Xperia Compact.
Инсайдеры уже опубликовали ключевые спецификации новинки японского вендора, включая габариты и модель процессора устройства, сообщает Gizchina.
Основные характеристики
По данным сетевых источников, новая модель получит 5,5-дюймовый дисплей с тонкими рамками и соотношением сторон 21:9 при линейных размерах корпуса 138 х 60 миллиметров. Смартфон будет построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 665.
Другие технические характеристики и предполагаемая цена смартфона не сообщаются.
Дата презентации
Анонс новинки ожидается на выставке Mobile World Congress 2020 в начале следующего года.
Другие смартфоны компании
Ранее инсайдеры также сообщили, что японский производитель Sony готовится к выпуску четырех флагманских смартфонов:
Xperia 0 – с шестью датчиками основной камеры
Xperia 3 – с изогнутым корпусом
Xperia 1.1 – с 4K-дисплеем и
Xperia 5.1 – с 2K-экраном и четырьмя задними камерами.
Представители компании Sony пока не прокомментировали утечку.