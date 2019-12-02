Xperia Compact возвращается: Sony хочет вернуть на рынок компактные смартфоны

Новости технологии:Смартфоны с большими дисплеями (более 6 дюймов) стали трендом мобильного рынка: девайс с небольшим экраном тяжело найти даже при большом желании.

Однако вскоре ситуация может измениться, ведь в сети появилась информация о возрождении линейки Sony Xperia Compact.

Инсайдеры уже опубликовали ключевые спецификации новинки японского вендора, включая габариты и модель процессора устройства, сообщает Gizchina.

Основные характеристики

По данным сетевых источников, новая модель получит 5,5-дюймовый дисплей с тонкими рамками и соотношением сторон 21:9 при линейных размерах корпуса 138 х 60 миллиметров. Смартфон будет построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 665.

Другие технические характеристики и предполагаемая цена смартфона не сообщаются.

Дата презентации

Анонс новинки ожидается на выставке Mobile World Congress 2020 в начале следующего года.

Другие смартфоны компании

Ранее инсайдеры также сообщили, что японский производитель Sony готовится к выпуску четырех флагманских смартфонов:

Xperia 0 – с шестью датчиками основной камеры

Xperia 3 – с изогнутым корпусом

Xperia 1.1 – с 4K-дисплеем и

Xperia 5.1 – с 2K-экраном и четырьмя задними камерами.

Представители компании Sony пока не прокомментировали утечку.