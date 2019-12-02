Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
"Слуги народа" определились с заменой Яременко
"Слуги народа" определились с заменой Яременко
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Обошел Хемсвортов: Джейсон Момоа стал "Человеком года" по версии австралийского GQ
Джейсон Момоа стал "Человеком года"

Xperia Compact возвращается: Sony хочет вернуть на рынок компактные смартфоны

Xperia Compact возвращается: Sony хочет вернуть на рынок компактные смартфоны
22:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Смартфоны с большими дисплеями (более 6 дюймов) стали трендом мобильного рынка: девайс с небольшим экраном тяжело найти даже при большом желании.

Однако вскоре ситуация может измениться, ведь в сети появилась информация о возрождении линейки Sony Xperia Compact.

Инсайдеры уже опубликовали ключевые спецификации новинки японского вендора, включая габариты и модель процессора устройства, сообщает Gizchina.

Основные характеристики

По данным сетевых источников, новая модель получит 5,5-дюймовый дисплей с тонкими рамками и соотношением сторон 21:9 при линейных размерах корпуса 138 х 60 миллиметров. Смартфон будет построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 665.

Другие технические характеристики и предполагаемая цена смартфона не сообщаются.

Дата презентации

Анонс новинки ожидается на выставке Mobile World Congress 2020 в начале следующего года. 

Другие смартфоны компании

Ранее инсайдеры также сообщили, что японский производитель Sony готовится к выпуску четырех флагманских смартфонов:

  • Xperia 0 – с шестью датчиками основной камеры

  • Xperia 3 – с изогнутым корпусом

  • Xperia 1.1 – с 4K-дисплеем и

  • Xperia 5.1 – с 2K-экраном и четырьмя задними камерами.

Продовольственная "революция": Sony создаст ИИ для пищевой промышленности

Представители компании Sony пока не прокомментировали утечку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Sony, Технологии, Девайс, Техно, Sony Xperia Compact.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 3 декабря
05 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявления об &quot;автономии&quot;: посла Венгрии вызвали в МИД
Заявления об "автономии": посла Венгрии вызвали в МИД
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)
Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь