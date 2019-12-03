Больше времени с пациентом: ИИ избавит врачей от записей во время приема

Новости технологии:Новая система понимает медицинский язык - и позволит врачу проводить больше времени с пациентом, не отвлекаясь на записи.

Сейчас при продолжительности приема в 30 минут врач тратит больше 10 минут на внесение записей в медицинскую карту пациента, а также запись назначений и диагноза.

Исследователи из Amazon создали инструмент, который позволит избавить врача от необходимости записывать во время приема. Transcribe Medica способен в реальном времени переводить разговор врача с пациентом в текстовый вид, выделять из него важное и записывать в медицинскую карту пациента или в лист назначений.

В первое время сервис будет работать только в США — по словам представителей компании, он полностью соответствует законодательству, в том числе в части защиты персональных данных пациентов и врачебной тайны.

Дата запуска Transcribe Medical не раскрывается — также Amazon пока не опубликовала научную статью о механизме работы нейросети.