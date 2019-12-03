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Какая функция порадует обладателей нового обновления Android 11

Какая функция порадует обладателей нового обновления Android 11
16:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Google пока вовсю работает над следующей версией своей мобильной операционной системы – Android 11 R.

Участники сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили некоторые сведения о новых функциях операционки от Google. По данным XDA Developers в Android 11 появится нововведение, о котором мечтали многие пользователи смартфонов.

Суть нововведения

Дело в том, что в режиме "В самолете" смартфоны на основе Android отключают все беспроводные соединения одним махом. Такой простой подход оказывается весьма неудобным, когда вы слушаете музыку через наушники с Bluetooth или смотрите фильм, а нужно быстро отключить Wi-Fi и сотовую связь.

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Сейчас через инструменты для разработчиков ADB (Android Debug Bridge) можно настроить, какие из соединений отключать в режиме "В самолете", однако этот метод не подходит большинству пользователей. Судя по всему, в Android 11 эта проблема может быть решена.

Разработчики предлагают реализовать "контекстное" отключение Bluetooth. В режиме "В самолете" Bluetooth может не автоматически отключаться, если используются профили Bluetooth A2DP или Bluetooth Hearing Aid. Профиль A2DP используется большинством беспроводных наушников для передачи стереозвука, а Bluetooth Hearing Aid – слуховыми аппаратами.

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Смартфон, Технологии, Операционная система, Новинки, Система, Обновление, Техно, Android 11 R, Android 11 Google, Android 11.
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