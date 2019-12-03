Режиссер "Дедпул 2" снял эпический рекламный ролик для iPhone 11 Pro (Видео)

Новости технологии:Рекламный ролик для нынешнего флагмана от Apple iPhone 11 Pro снял голливудский режиссер Дэвид Литч. Он известен работами над фильмами "Джон Уик" и "Дедпул 2".

Новая работа получилась не менее зрелищной и даже моментами остросюжетной.

О чем ролик?

Новое рекламное видео получило название Snowbrawl (здесь есть игра слов: snowball − игра в снежки, драки − уличная драка). Весь ролик снят на iPhone 11 Pro.

В видео подростки играют в снежки, но это снято в стиле остросюжетного боевика. Режиссер не поскупился на большое количество slow-motion сцен.

Слоган минифильма звучит: "Сделай свои праздничные видео эпическими".

Сам режиссер говорит, что его ролик про "лузеров". Главой героиней является девочка, которая ведет снежный бой со своим старшим братом. Два "враждебных лагеря" привлекли к битве своих друзей.

В конце концов, команда маленькой девочки устраивает засаду и побеждает в драке. Также в ролике добавлены закулисные кадры, где Дэвид Лейтч рассказывает о разных аспектах этой съемки.

Режиссер рассказал, как снимал эпическое видео

Чем интересен iPhone 11 Pro?

Одной из главных фишек нового iPhone 11 Pro можно считать камеру, которую считают одной из лучших на рынке. Впервые iPhone получил камеру с тремя модулями с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп.

Эксперты сервиса Dxomark, которые занимаются тестированием камер на мобильных устройствах, оценили модули iPhone 11 Pro в 117 баллов. Таким образом смартфон занимает 3 место в рейтинге лучших камерофонов 2019 года.