Президент Qualcomm предложил идеальную альтернативу смартфонам (Фото)

Новости технологии:Очки дополненной реальности уже к середине следующего десятилетия могут стать доступной альтернативой смартфонам.

Кристиано Амон, руководитель корпорации Qualcomm, которая занимается производством процессоров и программного обеспечения, уверен: уже через несколько лет эпоха смартфонов закончится. Нет, "умные телефоны" не исчезнут полностью, но будут постепенно вытесняться с рынка устройствами дополненной реальности.

К середине следующего десятилетия рынок наводнят "умные" очки. Благодаря распространению 5G-технологий при помощи таких гаджетов люди смогут общаться в интернете и искать там информацию, кроме того, можно будет распознать человека и тут же отыскать его в социальных сетях. "Они (устройства дополненной реальности. — Прим. ред.) не заменят ваш телефон, это будет совсем другой тип устройств", — говорит бизнесмен.

Аргументируя свои слова, Амон сослался на разработки Microsoft, Facebook и Apple. Так, компания Билла Гейтса недавно выпустила второе поколение очков дополненной реальности HoloLens. Facebook еще в 2012 году приобрела акции компании Oculus VR — разработчика шлема виртуальной реальности Oculus Rift для видеоигр.

Очки вместо смартфона? Почему бы и нет! / © Business Insider

Кроме того, несколько месяцев назад в Facebook анонсировали выпуск AR-очков Orion совместно с Ray-Ban. Apple тоже не отстает от конкурентов: компания планирует выйти на рынок устройств виртуальной и дополненной реальности не позднее 2023 года.

Пока что главное препятствие для развития VR и AR-технологий — цена устройств. Например, те же Hololens стоят порядка 3500 долларов (эквивалентно 224 тысячам рублей). Однако Кристиано Амон не сомневается, что "умные" очки в скором времени станут едва ли не доступнее смартфонов.