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Рекорд Гиннеса: консоли Playstation стали самыми продаваемыми в истории

Рекорд Гиннеса: консоли Playstation стали самыми продаваемыми в истории
21:52 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости технологии:Playstation стала самой продаваемой линейкой домашних консолей в истории.

Playstation вошла в "Книгу рекордов Гиннеса" как самая продаваемая линейка домашних консолей в истории. Об этом компания заявила в своем официальном аккаунте в Twitter.

Как сообщили в Playstation, за все 25 лет существования бренда было продано более 450 млн консолей всех поколений. Для подсчета использовались данные о продажах на 7 ноября.

Таким образом оригинальная Playstation, вышедшая в 1994 году разошлась тиражом в 102,5 млн единиц. Тогда она стала первой в истории консолью, которая достигла таких высоких продаж. Консоль Playstation 2 вышла в 2000 году и стала самой продаваемой консолью в мире, разойдясь тиражом в более чем 155 млн единиц.

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Playstation 3 вышла в 2006 году и ее продажи были самые маленькие – 87 млн единиц. В 2013 году вышла Playstation 4 и на сегодня она разошлась тиражом в 102,8 млн единиц.

Напомним, компания Sony заявила, что планирует выпустить Playstation 5 в продажу в конце 2020 года.

Также, ранее инсайдеры публиковали информацию о том, что новый контроллер для PS5 получит улучшенную систему вибрации, а также "адаптивное нажатие" курков — кнопок L2 и R2 на задней стороне геймпада.

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Рекорд, PlayStation, Книга рекордов Гиннеса, Технология.
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