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Основатели Google Пейдж и Брин объявили об отставке с руководящих должностей

Основатели Google Пейдж и Брин объявили об отставке с руководящих должностей
06:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости технологии:Миллиардеры Ларри Пейдж и Сергей Брин пообещали и в дальнейшем принимать в ней активное участие в качестве членов правления и акционеров

Соучредители Google, миллиардеры Ларри Пейдж и Сергей Брин отказались от руководящих должностей в материнской компании Alphabet и передали контроль над ней генеральному директору Сундару Пичаи. Об этом Пейдж и Брин сообщили в своем блоге.

Ларри Пейдж занимал должность генерального директора, Сергей Брин - президента компании Alphabet.

«Alphabet и Google больше не нуждаются в двух генеральных директорах и президенте. - написали они. - В дальнейшем Сундар будет генеральным директором и Google, и Alphabet».

По словам соучредителей, за два десятилетия компания вполне «развилась и созрела».

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При этом Пейдж и Брин пообещали и в дальнейшем принимать в ней активное участие в качестве членов правления и акционеров, а также регулярно общаться с Пичаи - особенно на темы, которыми они увлекаются.

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Google, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Сундару Пичаи, Основатели Google, Отставка с руководящих должностей.
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