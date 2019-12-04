Основатели Google Пейдж и Брин объявили об отставке с руководящих должностей

Новости технологии:Миллиардеры Ларри Пейдж и Сергей Брин пообещали и в дальнейшем принимать в ней активное участие в качестве членов правления и акционеров

Соучредители Google, миллиардеры Ларри Пейдж и Сергей Брин отказались от руководящих должностей в материнской компании Alphabet и передали контроль над ней генеральному директору Сундару Пичаи. Об этом Пейдж и Брин сообщили в своем блоге.

Ларри Пейдж занимал должность генерального директора, Сергей Брин - президента компании Alphabet.

«Alphabet и Google больше не нуждаются в двух генеральных директорах и президенте. - написали они. - В дальнейшем Сундар будет генеральным директором и Google, и Alphabet».

По словам соучредителей, за два десятилетия компания вполне «развилась и созрела».

При этом Пейдж и Брин пообещали и в дальнейшем принимать в ней активное участие в качестве членов правления и акционеров, а также регулярно общаться с Пичаи - особенно на темы, которыми они увлекаются.