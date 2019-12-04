Qualcomm представила самый большой в мире подэкранный сканер отпечатков пальцев

Новости технологии:Компания показала новую версию, Sonic 3D Max, способную одновременно сканировать два отпечатка.

В прошлом году компания Qualcomm представила первый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, 3D Sonic Sensor, который считывал фактуру кожи даже сквозь грязноватый экран.

До недавнего времени смартфонам и другим мобильным устройствам было трудно сканировать отпечаток пальца так же быстро и точно, как это делали специальные сканеры на задней стороне аппарата. Apple вообще отказалась от под экранных сканеров в пользу аутентификации по лицу, напомнили в Venture Beat.

Qualcomm решила двигаться в сторону сканеров, расположенных под экраном, несмотря на то, что эту технологию критиковали за опасность – она якобы позволяет осуществить несанкционированный доступ, если владелец использует защитную пленку на экране.

Новая технология Qualcomm

В ответ на критику появился сенсор 3D Sonic Max с повышенной безопасностью. Теперь для того, чтобы начать работать с телефоном, нужно одновременно приложить два пальца к экрану. Поверхность сканирования стала в 17 раз больше, чем раньше – теперь это "самый большой сенсор отпечатков пальцев", заявили в компании.

Точность Sonic 3D Max также возросла в 20 раз, что также существенно осложняет жизнь мошенникам и снижает риск ошибки. К тому же, сканер стал работать быстрее.

Пока не ясно, когда именно мы увидим Sonic 3D Max в устройствах, но можно предположить, что это произойдет в 2020 году.

Ключевой вопрос – какие компании станут использовать такую технологию. На прошлой неделе издание Korea Times сообщало, например, что Samsung собирается полностью отказаться от технологии ультразвукового сканирования отпечатков, учитывая ее недостаточную безопасность.