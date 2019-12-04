Скачать
Среда, 04.12.2019
"Нафтогаз" запланировал взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов
"Нафтогаз" запланировал взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов
Полиция начала расследовать причины пожара в Одесском колледже
Полиция начала расследовать причины пожара в Одесском колледже
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)
Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)

Qualcomm представила самый большой в мире подэкранный сканер отпечатков пальцев

Qualcomm представила самый большой в мире подэкранный сканер отпечатков пальцев
17:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Компания показала новую версию, Sonic 3D Max, способную одновременно сканировать два отпечатка.

В прошлом году компания Qualcomm представила первый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, 3D Sonic Sensor, который считывал фактуру кожи даже сквозь грязноватый экран.

До недавнего времени смартфонам и другим мобильным устройствам было трудно сканировать отпечаток пальца так же быстро и точно, как это делали специальные сканеры на задней стороне аппарата. Apple вообще отказалась от под экранных сканеров в пользу аутентификации по лицу, напомнили в Venture Beat.

Qualcomm решила двигаться в сторону сканеров, расположенных под экраном, несмотря на то, что эту технологию критиковали за опасность – она якобы позволяет осуществить несанкционированный доступ, если владелец использует защитную пленку на экране.

Новая технология Qualcomm

В ответ на критику появился сенсор 3D Sonic Max с повышенной безопасностью. Теперь для того, чтобы начать работать с телефоном, нужно одновременно приложить два пальца к экрану. Поверхность сканирования стала в 17 раз больше, чем раньше – теперь это "самый большой сенсор отпечатков пальцев", заявили в компании.

Президент Qualcomm предложил идеальную альтернативу смартфонам (Фото)

Точность Sonic 3D Max также возросла в 20 раз, что также существенно осложняет жизнь мошенникам и снижает риск ошибки. К тому же, сканер стал работать быстрее.

Пока не ясно, когда именно мы увидим Sonic 3D Max в устройствах, но можно предположить, что это произойдет в 2020 году.

Ключевой вопрос – какие компании станут использовать такую технологию. На прошлой неделе издание Korea Times сообщало, например, что Samsung собирается полностью отказаться от технологии ультразвукового сканирования отпечатков, учитывая ее недостаточную безопасность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Qualcomm, Технологии, Техно, Отпечаток пальца, Сканер отпечатков пальцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине произошло землетрясение
02 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
04 Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)
05 Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать
Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады &quot;двуликим&quot;
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады "двуликим"
Милованов: За 20 лет моратория украли половину госземель
Милованов: За 20 лет моратория украли половину госземель
Актер Райан Рейнольдс встретился с K-Pop группой EXO (Фото)
Актер Райан Рейнольдс встретился с K-Pop группой EXO (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь