В сервисе "Google Фото" появился встроенный "мессенджер"

В приложения Google Photos появилась функция, которая позволяет пользователям общаться между собой и обмениваться фотографиями.
Об этом сообщает TechCrunch.
"Компания (Google - ред.) представила способ обмена фотографиями и сообщениями с другими пользователями в приложении Google Photos", - говорится в сообщении.
Как отмечается, благодаря этому решению пользователям будет легче обмениваться фотографиями и видеофайлами, и для этого не нужно будет создавать отдельные общие фотоальбомы.
Впрочем, получатель фотографии все еще должен будет иметь свой Google-аккаунт, и это может стать определенным ограничением, ведь не все являются пользователями услуг компании.