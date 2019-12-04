В сервисе "Google Фото" появился встроенный "мессенджер"

Новости технологии:Благодаря новой функции можно будет создавать групповые чаты и добавлять к ним пользователей.

В приложения Google Photos появилась функция, которая позволяет пользователям общаться между собой и обмениваться фотографиями.

Об этом сообщает TechCrunch.

"Компания (Google - ред.) представила способ обмена фотографиями и сообщениями с другими пользователями в приложении Google Photos", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря этому решению пользователям будет легче обмениваться фотографиями и видеофайлами, и для этого не нужно будет создавать отдельные общие фотоальбомы.

Впрочем, получатель фотографии все еще должен будет иметь свой Google-аккаунт, и это может стать определенным ограничением, ведь не все являются пользователями услуг компании.