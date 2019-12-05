Социальная сеть Instagram будет уточнять возраст новых пользователей

Новости технологии:Такое нововведение позволит ограничить аудиторию рекламы алкоголя и других продуктов с ограничением по возрасту.

Со среды, 4 декабря, социальная сеть Instagram при регистрации новых пользователей будет спрашивать об их возрасте.

Об этом сообщает CNN.

"Почти через десятилетие после запуска Instagram наконец делает главный шаг, начинает спрашивать людей, которые хотят пользоваться сервисом, их возраст с целью лучшей защиты младших пользователей", - говорится в сообщении.

Позже социальная сеть будет использовать информацию о возрасте, чтобы предлагать информацию относительно настроек и новых элементов управления конфиденциальностью для младших пользователей.

"Эта информация поможет предотвратить присоединению несовершеннолетних в Instagram, поможет нам обеспечить безопасность младших пользователей и обеспечит наличие знаний о возрастную принадлежность аудитории", - говорится в блоге Instagram.