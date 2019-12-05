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Facebook планирует создать приложения для путешествинников

Facebook планирует создать приложения для путешествинников
09:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Разработкой приложения займется новое экспериментальное подразделение.

Компания Facebook планирует создать специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещения подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг.

Об этом докладывает NYT со ссылкой на собственные источники в компании.

"Facebook изучает возможность создания новых продуктов, таких как приложения и программы для подкастов, путешествий, предоставления услуг на рабочем месте и инструменты для рассылки новостей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Марк Цукерберг, главный директор Facebook, сосредоточен на поддержке позиции социальной сети как неотъемлемой части цифровой жизни людей.

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Созданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team.

"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы обрабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. Подразделение разбито на пять групп, каждая из которых состоит из 10-15 сотрудников и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом у потребителей ", - говорится в сообщении.

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Facebook, Социальная сеть, Путешествия, Технологии, Техно, Приложения для путешествинников.
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