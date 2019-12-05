Facebook планирует создать приложения для путешествинников

Новости технологии:Разработкой приложения займется новое экспериментальное подразделение.

Компания Facebook планирует создать специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещения подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг.

Об этом докладывает NYT со ссылкой на собственные источники в компании.

"Facebook изучает возможность создания новых продуктов, таких как приложения и программы для подкастов, путешествий, предоставления услуг на рабочем месте и инструменты для рассылки новостей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Марк Цукерберг, главный директор Facebook, сосредоточен на поддержке позиции социальной сети как неотъемлемой части цифровой жизни людей.

Созданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team.

"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы обрабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. Подразделение разбито на пять групп, каждая из которых состоит из 10-15 сотрудников и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом у потребителей ", - говорится в сообщении.