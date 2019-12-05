Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp: замена мессенджеру уже найдена

Новости технологии:Одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей закрывает WhatsApp-канал из-за изменения политики отправки сообщений.

Уже через два дня новостное агентство Bloomberg закроет свой канал в WhatsApp. Об этом представители компании сообщили на официальном сайте. Причина кроется в изменении способов отправки сообщений, которые внесли владельцы мессенджера — компания Facebook. Что именно в нововведениях оказалось неприемлемым, в новостном агентстве не уточнили.

Замена уже найдена: еще 15 ноября стартовал новостной канал Bloomberg в Telegram. За три недели на него подписались более 13 тысяч человек (какая аудитория была в WhatsApp-канале — достоверно не известно).

В агентстве пообещали, что в Telegram будут публиковать в среднем около трех постов в день: новостные заметки, пересказы лонгридов и аналитические материалы.

Новый канал уже прошел верификацию и получил статус официально подтвержденного ресурса. Также новости от Bloomberg можно читать на Facebook, в Instagram, Twitter и по рассылке через электронную почту. А для тех, кто предпочитает получать новости через Telegram, напоминаем, что свой канал в этом мессенджере есть и у нас.