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В ожидании: Xiaomi готовит совсем новый смартфон Redmi K30 Pro

В ожидании: Xiaomi готовит совсем новый смартфон Redmi K30 Pro
22:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Недавно президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) подтвердил существование старшей версии неанонсированного флагмана Xiaomi Mi 10 Pro.

Теперь же появилась информация о еще одной Pro-версии, но другого смартфона — Redmi K30 Pro.

Что нового?

Инсайдер Sudhanshu Ambhore пишет, что Redmi K30 Pro получит топовый процессор Snapdragon 865, который компания Qualcomm анонсировала на днях.

Напомним, чип Snapdragon 865 получил встроенный модем Snapdragon X55, то есть Redmi K30 Pro будет поддерживать сети пятого поколения.

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Когда?

По информации того же инсайдера, Redmi K30 Pro еще надо будет дождаться: его официальная премьера ожидается в марте 2020 года.

Напомним, обычный Redmi K30 (на фото) получит процессор Snapdragon 765G, его презентация запланирована на 10 декабря. А вот первым смартфоном Xiaomi со Snapdragon 865 станет флагман Xiaomi Mi 10.

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Технологии, Гаджет, Xiaomi, Xiaomi Redmi K30 Pro.
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