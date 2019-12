Huawei Nova 6 стал лучшим смартфоном для селфи по версии DxOMark (Фото)

Специалисты DxOMark уже добрались до старшей версии Huawei Nova 6 5G — правда, успели оценить только ее фронтальную камеру.

И как?

Напомним, фронталка здесь сдвоенная: с основным 32-мегапиксельным датчиком (f/2.2) и 8-мегапиксельным дополнительным.

В DxOMark отметили хорошую детализацию и низкий уровень шума. Но есть и минусы — например, при съемке компании людей из фокуса "выпадает" лицо человека, который ближе всего к камере, а при съемке видео и слабом освещении появляется шум.

In DxOMARK selfie test, Huawei Nova 6 is ranking First.#HuaweiNova6 #5G #dxomark #camera #Android pic.twitter.com/9BNiIGWYfF

