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Huawei Nova 6 стал лучшим смартфоном для селфи по версии DxOMark (Фото)

Huawei Nova 6 стал лучшим смартфоном для селфи по версии DxOMark (Фото)
17:28 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Сегодня компания Huawei представила свой новый смартфон Nova 6 в версиях с поддержкой 5G и без нее.

Специалисты DxOMark уже добрались до старшей версии Huawei Nova 6 5G — правда, успели оценить только ее фронтальную камеру.

И как?

Напомним, фронталка здесь сдвоенная: с основным 32-мегапиксельным датчиком (f/2.2) и 8-мегапиксельным дополнительным.

В DxOMark отметили хорошую детализацию и низкий уровень шума. Но есть и минусы — например, при съемке компании людей из фокуса "выпадает" лицо человека, который ближе всего к камере, а при съемке видео и слабом освещении появляется шум.

 

 

В результате селфи-камера Huawei Nova 6 5G получила 105 баллов за фото и 93 за видео. Средняя оценка — 100 баллов, и это пока лучший результат.

В итоге смартфон занял первое место рейтинга, подвинув вниз бывшего рекордсмена Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99 баллов). А вот основную камеру Huawei Nova 6 5G специалисты DxOMark пока не успели протестировать.

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Гаджеты, Смартфон, Huawei, Технологии, Предзаказ, Nova 6.
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