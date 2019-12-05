Huawei Nova 6 стал лучшим смартфоном для селфи по версии DxOMark (Фото)

Специалисты DxOMark уже добрались до старшей версии Huawei Nova 6 5G — правда, успели оценить только ее фронтальную камеру.
И как?
Напомним, фронталка здесь сдвоенная: с основным 32-мегапиксельным датчиком (f/2.2) и 8-мегапиксельным дополнительным.
В DxOMark отметили хорошую детализацию и низкий уровень шума. Но есть и минусы — например, при съемке компании людей из фокуса "выпадает" лицо человека, который ближе всего к камере, а при съемке видео и слабом освещении появляется шум.
Huawei nova 6 5G https://t.co/7uysLuDA4y #android pic.twitter.com/mJK3lhKCRO
— (@38todaycom) 5 декабря 2019 г.
In DxOMARK selfie test, Huawei Nova 6 is ranking First.#HuaweiNova6 #5G #dxomark #camera #Android pic.twitter.com/9BNiIGWYfF
— (@tarun_sahnan) 5 декабря 2019 г.
В результате селфи-камера Huawei Nova 6 5G получила 105 баллов за фото и 93 за видео. Средняя оценка — 100 баллов, и это пока лучший результат.
В итоге смартфон занял первое место рейтинга, подвинув вниз бывшего рекордсмена Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99 баллов). А вот основную камеру Huawei Nova 6 5G специалисты DxOMark пока не успели протестировать.