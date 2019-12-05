Huawei Nova 6 стал лучшим смартфоном для селфи по версии DxOMark (Фото)

Новости технологии:Сегодня компания Huawei представила свой новый смартфон Nova 6 в версиях с поддержкой 5G и без нее.

Специалисты DxOMark уже добрались до старшей версии Huawei Nova 6 5G — правда, успели оценить только ее фронтальную камеру.

И как?

Напомним, фронталка здесь сдвоенная: с основным 32-мегапиксельным датчиком (f/2.2) и 8-мегапиксельным дополнительным.

В DxOMark отметили хорошую детализацию и низкий уровень шума. Но есть и минусы — например, при съемке компании людей из фокуса "выпадает" лицо человека, который ближе всего к камере, а при съемке видео и слабом освещении появляется шум.

В результате селфи-камера Huawei Nova 6 5G получила 105 баллов за фото и 93 за видео. Средняя оценка — 100 баллов, и это пока лучший результат.

В итоге смартфон занял первое место рейтинга, подвинув вниз бывшего рекордсмена Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99 баллов). А вот основную камеру Huawei Nova 6 5G специалисты DxOMark пока не успели протестировать.