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"Всегда лучше наделать в штаны вместе с друзьями": Red Barrels заявили кооператив в приквеле Outlast

"Всегда лучше наделать в штаны вместе с друзьями": Red Barrels заявили кооператив в приквеле Outlast
03:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Анонсирован The Outlast Trials — кооперативный хоррор в сеттинге Холодной войны.

Разработчики из Red Barrels анонсировали новую игру из серии Outlast, в которой игрокам предложат бояться вместе с друзьями.

The Outlast Trials — не прямое продолжение к Outlast 2, а скорее приквел. По словам разработчиков, действия игры развернутся в период Холодной войны, а геймеры столкнуться с "ужасами испытаний". К тому же в этот раз разработчики делают не одиночное приключение, а кооперативное. Судя по первому постеру, The Outlast Trials попытается напугать одновременно троих игроков.

"The Outlast Trials позволит игрокам самостоятельно противостоять ужасам испытаний или сотрудничать с тремя другими испытуемыми. В конце концов, всегда лучше наделать в штаны вместе с друзьями", — пишут разработчики.

Судя по тому, что Red Barrels называют игроков испытуемыми, геймеров снова могут забросить в лечебницу или исследовательский центр. Все же The Outlast Trials пока находится на ранней стадии разработки и авторы держат детали в секрете. Так что платформы, дата релиза и сюжет остаются неизвестными.

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По словам Red Barrels, игру разрабатывают уже несколько месяцев, а больше новостей о The Outlast Trials геймеры услышат "уже скоро".

Outlast 2, последняя номерная часть серии, вышла в 2017 году и получила "очень положительные отзывы" в Steam. Геймеры хвалили не только атмосферу ужаса, но и сюжет, который разворачивался в заброшенном поселке, где правит оккультный клан.

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Игры, Red Barrels, Outlast, The Outlast Trials.
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