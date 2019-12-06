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Электрошокер нового поколения: компактное устройство BolaWrap (Видео)

Электрошокер нового поколения: компактное устройство BolaWrap (Видео)
21:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Twitter

Новости технологии:Стартап Wrap Technologies представил устройство, которое позволит полиции связывать подозреваемого на расстоянии.

BolaWrap 100 стреляет кевларовым шнуром длиной 7,6 м. В компании считают, что устройство позволит обезвреживать подозреваемых, не причиняя им значительно физического ущерба. Об этом пишет New Atlas.

BolaWrap — это небольшое устройство, формой напоминающее электрошокер. Оно работает на батарейках, а в верхнюю часть вставляется несколько перерабатываемых картриджей с кевларовым шнуром.

Точность наведения устройства регулируется лазером. После нажатия на курок устройство выбрасывает трос со скоростью 156 м/с, который делает вокруг тела цели от одного до трех оборотов.

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При поведении подозреваемого, вызывающем опасения, полицейский может направить BolaWrap на ноги или руки человека, связав его длинным кевларовым шнуром. В случае необходимости новый картридж можно зарядить за 3-8 секунд, говорится в сообщении компании.

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Лазер, Технологии, Устройство, Электрошокер, Шнур, BolaWrap.
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