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Xiaomi не перестает удивлять: компания представила "умный " полотенцесушитель

Xiaomi не перестает удивлять: компания представила "умный " полотенцесушитель
09:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Xiaomi продолжает расширять ассортимент фирменной продукции на своей краудфандинговой платформе Youpin.

Недавно китайский производитель анонсировал сушилку для полотенец с функцией УФ-дезинфекции.

Как работает УФ-дезинфекция

Одной из главных фишек устройства стала дезинфекция при помощи ультрафиолета, которая препятствует образованию бактерий, сообщает Gizmochina.

Если новинка найдет человека на расстоянии 2,5 метра, то она автоматически отключит УФ-лампу. По заявлению производителя, устройство эффективно даже в условиях высокой влажности.

Другие особенности

Сушилка оснащена безщеточным двигателем и двухлопастным тепловентилятором, который может подавать воздух под углом 86 градусов на расстояние до 1,5 метра. Встроенный термостат обеспечивает поддержание заданной температуры и отключает прибор, когда он достигает необходимого значения.

Настройка режима работы производится с помощью сенсорного дисплея на корпусе.

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Цена

Новинка уже доступна для предварительного заказа на краудфандинговой площадке Xiaomi по цене 42 доллара (около 1 000 гривен по курсу по состоянию на 7 декабря 2019 года). В продажу девайс поступит 6 января 2020 года.

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Все по теме:

Технологии, Гаджет, Девайс, Техно, Xiaomi, Полотенцесушитель.
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