Xiaomi не перестает удивлять: компания представила "умный " полотенцесушитель

Недавно китайский производитель анонсировал сушилку для полотенец с функцией УФ-дезинфекции.
Как работает УФ-дезинфекция
Одной из главных фишек устройства стала дезинфекция при помощи ультрафиолета, которая препятствует образованию бактерий, сообщает Gizmochina.
Если новинка найдет человека на расстоянии 2,5 метра, то она автоматически отключит УФ-лампу. По заявлению производителя, устройство эффективно даже в условиях высокой влажности.
Η HL Towel Disinfection Dryer (). #crowdfunding #Gadgets #HLTowelDisinfectionDryer #xiaomi #youpin https://t.co/Xq8CIZuk98 pic.twitter.com/uicEI8HuvZ
— Miuigr (@Miuigr) November 28, 2019
Другие особенности
Сушилка оснащена безщеточным двигателем и двухлопастным тепловентилятором, который может подавать воздух под углом 86 градусов на расстояние до 1,5 метра. Встроенный термостат обеспечивает поддержание заданной температуры и отключает прибор, когда он достигает необходимого значения.
Настройка режима работы производится с помощью сенсорного дисплея на корпусе.
Xiaomi launches the HL Towel Disinfection Dryer under crowdfunding - gizmochina https://t.co/dM9j2IjYPD pic.twitter.com/50m6p8yIi4
— Fundraising Ideas (@FundraisingIP) November 28, 2019
Цена
Новинка уже доступна для предварительного заказа на краудфандинговой площадке Xiaomi по цене 42 доллара (около 1 000 гривен по курсу по состоянию на 7 декабря 2019 года). В продажу девайс поступит 6 января 2020 года.