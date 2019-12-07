Google заботится о своих пользователях: в приложении Maps появится новая функция

Новости технологии:Приложение будет предупреждать пользователей о темных улицах.

В коде бета-версии Google Maps обнаружили упоминание о новой функции сервиса, которая будет указывать на темные улицы. В картах введут градация степени освещения — от яркого до слабого. Официальных комментариев о новой функции пока нет.

По словам экспертов из XDA, сообщества разработчиков для Android, в Google Maps появились признаки появления нового слоя. Он показывает, какие улицы ярко освещены уличными фонарями, выделяя их желтым цветом. Эта функция может сделать передвижение для пешеходов более безопасным — так они смогут избегать темных переулков ночью.

Официально функция пока не подтверждена и у пользователей не появились скриншоты нового слоя в действии. Судя по обнаруженному коду, она появится в приложении в ближайшие месяцы.

Эксперты XDA Development предполагают, что тестовым полигоном для функции станет Индия, поскольку именно в этой стране наблюдается один из самых высоких показателей нападений, о чем часто сообщают местные СМИ.