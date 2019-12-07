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В 2020 Apple планирует представить пять моделей нового поколения iPhone

В 2020 Apple планирует представить пять моделей нового поколения iPhone
18:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми прогнозами о смартфонах Apple, которые выйдут в 2020 году.

Что это будет?

По прогнозам Куо, в следующем году компания будет щедрой и выпустит пять новых моделей. Во-первых, это ожидаемый iPhone SE 2 (или iPhone 9, если верить последним утечка) с 4,7-дюймовым дисплеем, дизайном, как у iPhone 8 и чипом A13 Bionic. Он должен дебютировать весной.

А осенью Apple презентует уже не три, а четыре новинки — все с OLED-экранами и поддержкой 5G. Две из них — преемники iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с экранами на 6,1 и 6,7 дюймов и тройными камерами с ToF-сенсором.

Еще две новинки выйдут на смену iPhone 11. У них будут 5,42 и 6,12 дисплеи и камера попроще.

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Напомним, на 2021 год аналитик обещает отказ от порта Lightning в топовой модели iPhone и наследника iPhone SE 2.

Также с 2021 года Apple будет представлять новые iPhone дважды в год — по две модели за раз.

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Apple, iPhone, Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Новинки, 2020.
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