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iPhone SE 2 может получить новое название

iPhone SE 2 может получить новое название
05:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Смартфон iPhone SE 2 может получить другое название.

В следующем году Apple должна представить наследника компактного и более доступного iPhone SE 2016 года выпуска. И пока все с нетерпением ждут iPhone SE 2, источники пишут, что это будет вовсе не iPhone SE 2.

Новое название

По новой информации, смартфон получит название iPhone 9. Похоже, таки образом Apple хочет подчеркнуть, что это наследник не iPhone SE, а iPhone 8 2017 года.

И действительно, аналитики уверяют, что новая модель получит дизайн iPhone 8: 4,7-дюймовый дисплей, довольно приличные рамки вокруг него и даже круглую кнопку Home. Также устройству приписывают 3 ГБ оперативной памяти и новый процессор A13 Bionic, как у новых iPhone 11.

Названы характеристики бюджетного iPhone SE 2: цена и дата начала продаж

Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что iPhone SE 2 (или iPhone 9) выйдет в первом квартале 2020 года и будет стоить около $399.

Напомним, iPhone 9 в линейке Apple еще не было: в 2017 году вышли iPhone 8 и iPhone Х, после чего дебютировали iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. В этом году новые модели сразу перепрыгнули до iPhone 11.

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Apple, iPhone 9, iPhone SE 2.
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