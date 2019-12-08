В США самолеты будут чинить с помощью 3D-печати

Новости технологии:ВВС США планирует обновлять свои самолеты с помощью деталей, напечатанных на 3D-принтере. Это повысит скорость ремонта, а также снизит стоимость деталей.

В военном ведомстве объяснили, что им часто требуется заменить конкретную деталь и ее иногда нужно воссоздавать по утраченным пресс-формам, при этом она должна точно соответствовать оригинальным деталям. Тираж в этих случаях очень маленький — иногда нужно 2-3 детали, что делает производство долгим и невыгодным. Поэтому в ВВС США решили придумать новый подход для ремонта самолетов.

Это проблема касается военно-воздушных сил, флот которых в основном был создан во времена холодной войны. Самые старые самолеты C-5, B-52 и KC-135 имеют средний возраст 40, 56 и 57 лет. Средний возраст самолета ВВС — 23 года. Ежеквартально военный филиал получает 10 тыс. запросов на производство запчастей.

С помощью 3D-печати же можно производить многие детали — от самых мелких до более масштабных. "Теперь, если нам понадобятся две или три детали для самолета B-52, — отметили в ВВС США — мы можем просто передать это одному из наших принтеров, а не ждать месяцы, пока нам передадут их с завода". За последние несколько недель ВВС уже напечатала тысячи таких деталей из металла, пластика, углеродного волокна.

"Мы должны найти лучшие способы, чтобы наши самолеты работали как можно дольше", — отметил Уилл Ропер, помощник министра ВВС по технологиям и материально-техническому снабжению. Он добавил, что если в прошлом замена одной детали обходилась им в среднем в 8500 долларов, то с помощью 3-D печати цена снизилась до 700 долларов.