За два дня до анонса: в сети "гуляет" видео с новым Redmi K30

Новости технологии:В сеть слили видео с еще не вышедшим смартфоном Redmi K30.

Уже во вторник, 10 декабря, компания Xiaomi представит свой новый смартфон Redmi K30. Однако уже сейчас в сети появились «живые» снимки и видео новинки.

Что показали

На фото и видео можно во всех деталях рассмотреть дизайн Redmi K30. В первую очередь, это четыре модуля основной камеры, расположенные вертикально и заключенные в круг, а также двойная фронтальная камера в стиле Samsung Galaxy S10+.

Также показан экран загрузки MIUI 11. По данным из TENAA, Redmi K30 будет работать под управлением Android 10.

На видео показан смартфон в лиловой расцветке, но будут и другие варианты: красный, голубой и белый цвета.

Напомним, Redmi K30 выйдет в двух версиях: с поддержкой 5G-сети и без неё. Смартфон оснастят 6.6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9, модулем NFC и аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт. Основная камера получит 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, который дополнят сенсоры на 8 Мп + 13 Мп + 2 Мп.