Геймеры попросили Илона Маска добавить Tesla Cybertruck в игру Rocket League

Новости технологии:Геймеры начали создавать пользовательские моды с авто: Cybertruck уже появился в играх GTA, Minecraft и Rocket League.

С тех пор как Илон Маск официально представил свой электрокар Tesla Cybertruck к новинке приковано очень много внимания.

Tesla Cybertruck в игре Rocket League

Именно фанаты Rocket League обратились к Илону Маску с просьбой предоставить разработчикам лицензию на использование электрокара в игре.

Один особенно активный фанат Rocket League создал петицию, в которой обратился к Илону Маску с просьбой начать сотрудничество с Psyonix – создателями игры.

Цель одна: добавить в гонку пикап Cybertruck официально. Автор просьбы даже написал письмо в Tesla, в котором повторил свое пожелание, прикрепив наиболее яркие комментарии пользователей.

Реакция компании и Маска

Петиция получила успех среди фанатов игры. На момент публикации материала ее подписали почти 4500 человек. Впрочем, ни Маск, ни другие представители Tesla на нее пока не отреагировали.

С другой стороны, зная большую любовь Илона к играм, не исключено, что эксцентричный изобретатель пойдет геймерам навстречу.