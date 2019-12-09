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Геймеры попросили Илона Маска добавить Tesla Cybertruck в игру Rocket League

Геймеры попросили Илона Маска добавить Tesla Cybertruck в игру Rocket League
14:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Геймеры начали создавать пользовательские моды с авто: Cybertruck уже появился в играх GTA, Minecraft и Rocket League.

С тех пор как Илон Маск официально представил свой электрокар Tesla Cybertruck к новинке приковано очень много внимания. 

Tesla Cybertruck в игре Rocket League

Именно фанаты Rocket League обратились к Илону Маску с просьбой предоставить разработчикам лицензию на использование электрокара в игре.

Один особенно активный фанат Rocket League создал петицию, в которой обратился к Илону Маску с просьбой начать сотрудничество с Psyonix – создателями игры. 

Цель одна: добавить в гонку пикап Cybertruck официально. Автор просьбы даже написал письмо в Tesla, в котором повторил свое пожелание, прикрепив наиболее яркие комментарии пользователей.

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Реакция компании и Маска

Петиция получила успех среди фанатов игры. На момент публикации материала ее подписали почти 4500 человек. Впрочем, ни Маск, ни другие представители Tesla на нее пока не отреагировали.

С другой стороны, зная большую любовь Илона к играм, не исключено, что эксцентричный изобретатель пойдет геймерам навстречу.

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Технологии, Техно, Илон Маск, Tesla Cybertruck, Игра Rocket League, Rocket League.
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