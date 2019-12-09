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В Huawei рассказали, когда смартфоны начнут получать HarmonyOS

В Huawei рассказали, когда смартфоны начнут получать HarmonyOS
17:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei начнет устанавливать HarmonyOS на свои смартфоны в 2020 году.

Компания Huawei после анонса операционной системы HarmonyOS говорила, что в ближайшее время не планирует устанавливать ее на свои смартфоны, но похоже, планы изменились.

Президент по разработке программного обеспечения Huawei Ван Ченглу (Wang Chenglu) рассказал журналистам, что первые смартфоны с HarmonyOS выйдут уже в следующем году. Интересно то, что её получат не только устройства в Китае, но и на глобальном рынке. Исходный код ОС пообещали опубликовать в августе 2020 года.

Решение Huawei быстрее начать выпускать смартфоны с собственной ОС не значит, что компания собирается заменить Android. По словам Ченглу, операционная система Google всё равно является основным приоритетом для китайского производителя.

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Напомним, в сети недавно появились подробности о флагмане Huawei P40. Возможно, именно он будет первым смартфоном на рынке с HarmonyOS.

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ОС, Huawei, HarmonyOS.
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