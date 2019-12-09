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QR-код с динозавриком: в Google Chrome появится новая функция

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QR-код с динозавриком: в Google Chrome появится новая функция
21:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В браузере Chrome появится очень интересная функция, связанная с QR-кодами.

В свежей сборке Chrome Canary уже сейчас в списке функций можно обнаружить новую – Enable sharing page via QR Code (включить распространения страницы через QR-код).

Распространение страниц

При активации этой функции в контекстном меню появляется пункт Generate QR code for this Page, который отвечает за создание QR кода для конкретной страницы. Этот код позволяет поделиться адресом той или иной вкладки, сообщает Androidpolice.

Когда это может понадобиться

Это будет полезно в случае, когда нужно поделиться ссылкой с человеком, который находится рядом, но которого нет в вашем списке контактов. Также QR-код удобнее, чем обычные ссылки в некоторых сценариях при использовании на сайтах.

Когда заработает

Сейчас функция не работает, но уже можно оценить одну любопытную деталь: в центре QR-кода располагается значок динозавра из известной игры в Chrome.

Google заботится о своих пользователях: в приложении Maps появится новая функция

Можно рассчитывать, что новая функция появится в публичной версии браузера уже в ближайших обновлениях.

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Google, Технологии, QR-код, Chrome, Google Chrome, Функция, Техно, Chrome Canary.
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