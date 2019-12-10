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Чтобы не сбил автомобиль: новые умные наушники предупредят об опасности

Чтобы не сбил автомобиль: новые умные наушники предупредят об опасности
17:44 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые разработали умные наушники, которые помогут снизить число несчастных случаев среди пешеходов.

Умные наушники для предотвращения аварий уже существуют, однако в сегодняшнем виде они неэффективны. Такие устройства с помощью микрофона улавливают звуки, похожие на звук приближающегося автомобиля, и приглушают музыку. В то же время они обладают высокой чувствительностью и на оживленной городской улице срабатывают слишком часто — настолько, что владелец уже не обращает внимания на предупреждения.

Исследователи нашли способ решить эту проблему. Вместе с коллегами из Университета Северной Каролины и Нью-йоркского колледжа Барнард ученые из Калифорнийского университета создали наушники с ИИ, который отделяет звук автомобиля от всех остальных — и предупреждает пользователя только в случае опасности.

Наушники оборудованы микрофонами, которые улавливают звуки во всех направлениях от пользователя. Данные с микрофонов через приложение на смартфоне передаются в облачное хранилище, где нейросеть анализирует звук на предмет соответствия звукам приближающихся транспортных средств.

Если алгоритму удается обнаружить звук приближающегося транспортного средства, он уведомляет об этом пользователя с помощью специального разработанного сигнала.

 Очень отвлекают: ученые оценили частоту травмирований, связанных с использованием смартфона

Сейчас умные наушники проходят тестирование в лаборатории и на улицах Нью-Йорка. Авторы разработки рассчитывают, что в будущем устройство поступит в продажу — и позволит сократить смертность среди пешеходов.

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Все по теме:

Наушники, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, "Умные" наушники, ИИ, Нейросеть.
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