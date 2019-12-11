В Gmail появилась новая полезная функция

В почтовом сервисе Gmail появилась новая функция, которая позволяет прикреплять цепочку писем к новому сообщению. Как говорят в компании, об этом просили сами пользователи.
Как сказано в блоге компании, новую услугу ввели после того, как многие пользователи заявили что в некоторых ситуациях легче прикрепить письма, чем пересылать их.
"Отправка сообщений электронной почты в виде вложений позволяет написать короткое сообщение электронной почты своим получателям и добавить набор дополнительных электронных писем, которые получатели могут открывать у себя на почте", – объясняют в Gmail.
Как работает новая функция
Прикрепить письма к новому сообщению можно двумя способами:
Эту функцию запускают по умолчанию. Опробовать новую функцию пользователи Gmail смогут уже в январе 2020 года. Пользователь поймет. Что эта функция ему доступна, когда увидит опцию "Отправить как вложение" в меню "Больше" (отображается как три точки).