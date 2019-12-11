Скачать
Среда, 11.12.2019
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
В Gmail появилась новая полезная функция
В Gmail появилась новая полезная функция

В Gmail появилась новая полезная функция

В Gmail появилась новая полезная функция
14:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Новую функцию будут запускать постепенно, начиная с 6 января.

В почтовом сервисе Gmail появилась новая функция, которая позволяет прикреплять цепочку писем к новому сообщению. Как говорят в компании, об этом просили сами пользователи.

Как сказано в блоге компании, новую услугу ввели после того, как многие пользователи заявили что в некоторых ситуациях легче прикрепить письма, чем пересылать их.

"Отправка сообщений электронной почты в виде вложений позволяет написать короткое сообщение электронной почты своим получателям и добавить набор дополнительных электронных писем, которые получатели могут открывать у себя на почте", – объясняют в Gmail.

Как работает новая функция

Прикрепить письма к новому сообщению можно двумя способами:

  • Перенести письма в окно редактирования.
  • Нажать на беседу правой кнопкой мыши и выбрать "Переслать прикрепленными".

Эту функцию запускают по умолчанию. Опробовать новую функцию пользователи Gmail смогут уже в январе 2020 года. Пользователь поймет. Что эта функция ему доступна, когда увидит опцию "Отправить как вложение" в меню "Больше" (отображается как три точки).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Gmail, Технологии, Новинки, Функции, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы
Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь