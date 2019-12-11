OPPO Reno 3 Pro 5G: компания назвала дату презентации смартфона

Новости технологии:В сети появилась информация о дате анонса новинки OPPO Reno 3 Pro 5G.

Согласно данным, анонс самого тонкого смартфона с поддержкой сетей пятого поколения состоится до конца 2019 года.

Дата анонса

Смартфоны OPPO Reno 3 5G и Reno 3 Pro 5 представят уже через две недели – 26 декабря.

Особенности

Фишками старшей модели станут корпус толщиной всего 7,7 миллиметра, аккумулятор на 4000 мач и основная камера с разрешением сенсоров 48 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп. "Сердцем" устройства станет мобильная платформа Snapdragon 765G с встроенным 5G-модемом.

Обе новинки получат фирменную прошивку ColorOS 7, производительность которой, по заявлению разработчиков, выросла на 25% по сравнению с предыдущей версией.

Цвета

В сети также появились новые рендеры гаджетов, демонстрирующих варианты окраски их корпусов.

Цены

Стоимость новинок вендором по-прежнему не сообщается.