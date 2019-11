Oppo тизерит Reno3 Pro 5G - самый тонкий 5G-смартфон (Фото)

Вице-президент компании Oppo Брайан Шен поделился в твиттере промо-изображением будущего смартфона Reno3 Pro 5G, который претендует на звание самого тонкого телефона с поддержкой 5G.

Согласно сообщению главы Oppo, толщина самого корпуса составит всего 7,7 мм. Шен отмечает, что Reno3 Pro 5G может стать "самым тонким двухрежимным 5G-телефоном в своём ценовом сегменте".

Смартфон также получил изогнутый дисплей и минимальные рамки.

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. pic.twitter.com/KD9goOTD6b

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 28, 2019