Nokia C1: что из себя представляет новый супербюджетный смартфон

Новости технологии:Вероятней всего, что он будет продаваться в Африке, Азии и Ближнем Востоке.

HMD Global представила смартфон начального уровня Nokia C1 с безумно низкой ценой.

Особенности смартфона

Новинка оснащена чипсетом, название которого компания не раскрыла. Интересно, что вспышки есть и для основной и фронтальной камер. Смартфон поддерживает сети 2G/3G.

Что касается ОС, то здесь имеем "чистый" Android 9 Pie с оптимизацией для слабого аппаратного обеспечения. Из необычных особенностей – на корпусе смартфона есть кнопка для вызова "Google Ассистента".

Технические характеристики Nokia C1:

Габариты: 147,6×71,4×8,7 мм, 155 г

Дисплей: 5,45 ", 960 × 480, IPS

Процессор, 4-ядерный, 1,3 ГГц

Память: 1 ГБ оперативной, 16 ГБ постоянной, слот для microSD

Камера: 5 Мп, f/2,4 (основная), 5 Мп (фронтальная)

Батарея: 2500 мАч

ОС: Android 9 Pie (Go Edition)

Связь: MicroUSB, Wi-Fi 802.11 n, Bluetooth 4.2, GPS, 3G, Dual SIM, джек для наушников

Цена

Официальная стоимость Nokia C1 – 59 долларов (1390 гривен). Доступна новинка будет в двух цветах: сером и красном.