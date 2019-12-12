"Токсичным" пользователям - нет: YouTube обновил правила пользования видеохостингом

Новости технологии:Видеохостинг YouTube объявил об очередном изменении правил пользования сервисом.

На этот раз изменения коснулись не только авторов контента, но и зрителей, которые оставляют комментарии.

Какие ограничения получили авторы контента

За что можно получить бан

В соответствии с обновленной политикой платформы, блокировку канала или аккаунта теперь можно получить не только за прямые угрозы, но и за безобидный, по мнению пользователя, намек на запрещенные слова.

Первым большим изменением платформы стала функция автоматической премодерации комментариев для владельцев каналов. Угрозы, домогательства, оскорбления – сообщения с таким содержанием будут автоматически блокироваться. Коснется это правило и авторов видео, которым запрещается публиковать контент с дискриминационными и оскорбительными высказываниями.

Наказание за нарушение

За нарушение новой политики сервиса каналы будут временно блокироваться и лишаться монетизации. В отдельных случаях цензоры сервиса оставляют за собой право полностью заблокировать канал.

Как правила будут ограничивать комментаторов

Достанется и интернет-троллям – регулярное преследование автора канала и публикация неуместных комментариев в YouTube может привести к блокировке учетной записи пользователя.

Под запрет попадают высказывания, которые содержат "скрытые или побочные угрозы", которые "включают контент, имитирующий насилие по отношению к человеку, или заявления, предусматривающие физическое насилие".

Примечательно, что сервис не разъясняет значение термина "потенциально неуместный комментарий", за которым может последовать бан аккаунта.

Дополнительные инструменты для контроля

Уже к концу года авторы всех каналов получат инструмент для автоматической проверки и сокрытия "потенциально неприличных комментариев".

Таким способом YouTube стремится защитить создателей контента от "токсичных" комментаторов, но многие пользователи уже успели обвинить сервис в ограничении свободы слова.