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Понедельник, 11.11.2019
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Блокировка аккаунтов YouTube: новые обновления видеохостинга

Блокировка аккаунтов YouTube: новые обновления видеохостинга
19:30 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости технологии:Популярный видеохостинговый сайт сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией.

YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это "не имеет коммерческого смысла".

Что именно подразумевается под отсутствием коммерческого смысла, не уточняется, однако некоторые СМИ предположили, что в нынешнем виде формулировка позволяет YouTube блокировать аккаунты, если видео с них не приносит достаточного дохода от рекламы. На форумах Reddit и Google пользователи предположили, что YouTube сможет блокировать неактивные аккаунты либо те, что используют блокировщик рекламы.

Соглашение не уточняет, распространяется ли правило только на создателей контента либо на всех пользователей, имеющих учетную запись YouTube. В приведенном виде формулировка также позволяет удалять не только аккаунт YouTube, но и общий аккаунт Google, который, например, включает сервисы Gmail, Docs и Photo.

YouTube Music создал новый плейлист по интересам "Discover Mix"

Ранее YouTube изменил дизайн главной страницы.

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YouTube, Монетизация, Блокировка аккаунтов.
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